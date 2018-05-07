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Наркокурьер отправится под суд
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Наркокурьер отправится под суд 

ТВ-МИГ 49 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса sadsha.ru  В Петушинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Коврова, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических веществ.
Молодой человек был задержан сотрудниками полиции в июне прошлого года. При личном досмотре у фигуранта оперативники обнаружили 36 полимерных пакетов с неизвестным содержимым. Результаты проведенной экспертизы показали, что в изъятых свертках находился героин, общей массой 66,11 граммов.
Установлено, что молодой человек выполнял роль курьера. В его обязанности входила организация сбыта наркотиков путем «тайников-закладок». Крупные партии героина обвиняемый приобретал на территории одного из соседних регионов, доставлял на своем автомобиле в Петушки, где и сбывал наркоманам.
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