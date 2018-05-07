Наркокурьер отправится под суд

Фото с ресурса sadsha.ru В Петушинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Коврова , обвиняемого в незаконном сбыте наркотических веществ.

Молодой человек был задержан сотрудниками полиции в июне прошлого года. При личном досмотре у фигуранта оперативники обнаружили 36 полимерных пакетов с неизвестным содержимым. Результаты проведенной экспертизы показали, что в изъятых свертках находился героин, общей массой 66,11 граммов.