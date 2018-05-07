Беспринципный охотник задержан на «Земле леопарда»

Государственные инспекторы «Земли леопарда» пресекли охоту в национальном парке, сообщает PRIMPRESS.

Нарушитель, у которого при себе оказался карабин с профессиональным оснащением, был задержан.

Охотник проник на территорию нацпарка на автомобиле Toyota Land Cruiser. В заповедный лес, находящийся в центральной части «Земли леопарда», он углубился уже пешком. Инспекторы выследили незваного гостя, незаметно окружили вооруженного мужчину и предложили ему сдаться. Горе-охотник был застигнут врасплох и решил не оказывать сопротивления.

Задержанным оказался житель Владивостока , который не раз оказывался в поле зрения отдела охраны нацпарка.

Нарушитель вместе с изъятым оружием доставлен в отдел полиции, где было зарегистрировано заявление о привлечении его к уголовной ответственности.

Напомним, что пребывание на особо охраняемой природной территории с оружием по закону приравнивается к незаконной охоте и наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до двух лет.