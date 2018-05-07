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Квартирного вора вычислили по отпечатку ботинка в Краснодарском крае
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Квартирного вора вычислили по отпечатку ботинка в Краснодарском крае 

360tv.ru 51 минуту назад
Полиция Белореченского района задержала серийного квартирного вора. Преступнику не удалось замести следы — его распознали по отпечатку ботинка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Пятеро местных жителей обратились в полицию и заявили о кражах из частных домов. Стражи порядка выяснили, что во всех случаях виновен один и тот же человек. Он отжимал оконные рамы и проникал в помещение. Мужчина похитил драгоценности и деньги на общую сумму более 400 тысяч рублей.
При осмотре одного из мест преступлений полиция заметила след ботинка. По нему и удалось найти злоумышленника. Им оказался
38-летний
житель Адыгеи. В его доме обнаружили обувь, отпечаток которой полностью совпадал со следом на месте преступления.
Возбуждено уголовное дело. Грабителю грозит до шести лет лишения свободы.
Крупное ограбление произошло в центре Москвы. Вор вынес из квартиры ценности на сумму 10,6 миллиона рублей.
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