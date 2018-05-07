Квартирного вора вычислили по отпечатку ботинка в Краснодарском крае

Полиция Белореченского района задержала серийного квартирного вора. Преступнику не удалось замести следы — его распознали по отпечатку ботинка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пятеро местных жителей обратились в полицию и заявили о кражах из частных домов. Стражи порядка выяснили, что во всех случаях виновен один и тот же человек. Он отжимал оконные рамы и проникал в помещение. Мужчина похитил драгоценности и деньги на общую сумму более 400 тысяч рублей.

При осмотре одного из мест преступлений полиция заметила след ботинка. По нему и удалось найти злоумышленника. Им оказался

38-летний

житель Адыгеи . В его доме обнаружили обувь, отпечаток которой полностью совпадал со следом на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело. Грабителю грозит до шести лет лишения свободы.