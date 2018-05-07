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В Омской области отец убил сына из-за бутылки водки
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В Омской области отец убил сына из-за бутылки водки 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В ночь с 6 на 7 мая в посёлке Новоуральский Таврического района Омской области было обнаружено тело 28-летнего мужчины с ножевым ранением шеи.
Следователи установили, что к преступлению причастен 57-летний отец погибшего, который был задержан.
«Потерпевший попросил у отца бутылку водки, однако отец стал ругать сына, упрекая в злоупотреблении спиртным, и в ходе конфликта ударил сына ножом. Осознав содеянное, он сообщил дочери, проживающей отдельно, о случившемся», — рассказали в СКР по Омской области.
Расследование дела продолжается.
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