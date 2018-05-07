В Омской области отец убил сына из-за бутылки водки

В ночь с 6 на 7 мая в посёлке Новоуральский Таврического района Омской области было обнаружено тело 28-летнего мужчины с ножевым ранением шеи.

Следователи установили, что к преступлению причастен 57-летний отец погибшего, который был задержан.

«Потерпевший попросил у отца бутылку водки, однако отец стал ругать сына, упрекая в злоупотреблении спиртным, и в ходе конфликта ударил сына ножом. Осознав содеянное, он сообщил дочери, проживающей отдельно, о случившемся», — рассказали в СКР по Омской области.

Расследование дела продолжается.