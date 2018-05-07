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Вооруженное нападение на детсад произошло в Альметьевске
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Вооруженное нападение на детсад произошло в Альметьевске 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, в ночь на понедельник проник в детский сад № 65 Альметьевска, ранил 60-летнюю охранницу и поджег образовательное учреждение.
О чрезвычайном происшествии сообщил на еженедельном совещании городского актива.
«Ночью было вооруженное нападение на детский сад. Неизвестный мужчина с ножом разбил стекло, женщина 60 лет находится в больнице с ножевым ранением. Потом был поджог. Сейчас следственные органы занимаются этим делом, ловят преступника», передает almetievsk-ru слова главы района Айрата Хайруллина, добавившего, что причины нападения на данный момент неизвестны.
Он потребовал от правоохранителей принять все необходимые меры для поиска и задержания злоумышленника.
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