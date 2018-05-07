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Два сотрудника ГАИ потеряли работу из‐за жадности в ХМАО
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Два сотрудника ГАИ потеряли работу из‐за жадности в ХМАО 

360tv.ru 55 минут назад
В ХМАО два сотрудника ОГИБДД Сургутского района подозреваются во взяточничестве. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу прокуратуры ХМАО.
В 2016 и 2017 годах двое сотрудников ОГИБДД, находясь при исполнении своих должностных полномочий, получали денежное вознаграждение от предпринимателей за беспрепятственный проезд грузового автомобильного транспорта, осуществляемого с нарушением установленных правил
пресс-служба
прокуратуры ХМАО.
В отношении сотрудников ГАИ возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Ранее были задержаны 11 членов преступной банды, которые вымогали деньги у водителей грузовиков. Пять участников группировки оказались сотрудниками правоохранительных органов.
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