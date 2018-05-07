Два сотрудника ГАИ потеряли работу из‐за жадности в ХМАО

ХМАО два сотрудника ОГИБДД Сургутского района подозреваются во взяточничестве. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу прокуратуры ХМАО.

В 2016 и 2017 годах двое сотрудников ОГИБДД, находясь при исполнении своих должностных полномочий, получали денежное вознаграждение от предпринимателей за беспрепятственный проезд грузового автомобильного транспорта, осуществляемого с нарушением установленных правил

пресс-служба

прокуратуры ХМАО.