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В Тюмени сотрудник Росреестра помогал черным риелторам переоформлять квартиры умерших
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В Тюмени сотрудник Росреестра помогал черным риелторам переоформлять квартиры умерших 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Тюмени в суд передано уголовное дело в отношении сотрудника Росресстра, за взятки помогавшего своему знакомому проводить аферы с квартирами умерших.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, бывший главный специалист-эксперта отдела эксплуатации информационных систем, технических средств и каналов связи Управления Росреестра по Тюменской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ («получение взятки в значительном размере»).
«Он в 2016 году по просьбе знакомого незаконно внес задним числом в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения о совершении регистрационных действий в отношении четырех квартир, жильцов которых, как выяснилось в ходе следствия, на тот момент не было в живых. Они умерли в 2005, 2007 и 2012 годах. Это позволило мошенникам зарегистрировать четыре пустующие после смерти граждан квартиры на подставных лиц и затем в августе, октябре и ноябре 2016 года перепродать их, а деньги забрать себе», — поясняют в ведомстве.
В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и добровольно передал следственным органам сумму взятки — 140 тысяч рублей. Его знакомый, продавший квартиры умерших, сейчас проходит по уголовному делу об аферах.
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