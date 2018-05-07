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Мошенник опустошил счета клиентов сотовой компании во Владивостоке
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Мошенник опустошил счета клиентов сотовой компании во Владивостоке 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов поймали мошенника, работающего в сотовой компании, подозреваемого в мошеннических действиях. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
В отделе полиции молодой человек признался, что похищал деньги со счетов абонентов. Злоумышленник менял информацию в базах данных и переоформлял номера клиентов. От его действий пострадали более десятка абонентов.
В полицию о мошеннике сообщила служба безопасности фирмы, когда ее сотрудники столкнулись с мошенническими действиями.
Возбуждено уголовное дело. За неправомерный доступ к компьютерной информации правонарушитель ответит в суде.
В Арсеньевском горсуде рассматривается уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего банковского служащего. Экс-сотрудник ограбил 17 клиентов кредитной организации.
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