Мошенник опустошил счета клиентов сотовой компании во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов поймали мошенника, работающего в сотовой компании, подозреваемого в мошеннических действиях. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.

В отделе полиции молодой человек признался, что похищал деньги со счетов абонентов. Злоумышленник менял информацию в базах данных и переоформлял номера клиентов. От его действий пострадали более десятка абонентов.

В полицию о мошеннике сообщила служба безопасности фирмы, когда ее сотрудники столкнулись с мошенническими действиями.

Возбуждено уголовное дело. За неправомерный доступ к компьютерной информации правонарушитель ответит в суде.

В Арсеньевском горсуде рассматривается уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего банковского служащего. Экс-сотрудник ограбил 17 клиентов кредитной организации.