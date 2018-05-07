Судят сотрудника Росреестра, за плату менявшего записи в ЕГРП

Тюменской области перед судом предстанет чиновник Россрестра, который за вознаграждение оформлял чужую недвижимость на подставных лиц. Бывший главный специалист-эксперт отдела эксплуатации информационных систем Управления Росреестра по Тюменской области обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

По данным следствие, чиновник с июля по ноябрь 2016 года получил 140 000 руб. от своего знакомого, которого сейчас вместе с сообщниками привлекают к уголовной ответственности за махинации с жильем умерших граждан. За взятку сотрудник Росреестра задним числом внес в ЕГРП сведения о совершении регистрационных действий в отношении четырех квартир, жильцы которых умерли в 2005, 2007 и 2012 годах. Это позволило участникам аферы оформить пустующее жилье на подставных лиц, а затем быстро перепродать недвижимость и присвоить деньги.

Преступление было раскрыто сотрудниками регионального УЭБиПК. Чиновник полностью признал вину и, как сообщается, передал следователям всю сумму полученной взятки для обращения в доход государства.