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Судят сотрудника Росреестра, за плату менявшего записи в ЕГРП
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Судят сотрудника Росреестра, за плату менявшего записи в ЕГРП 

Legal.Report 59 минут назад
В Тюменской области перед судом предстанет чиновник Россрестра, который за вознаграждение оформлял чужую недвижимость на подставных лиц. Бывший главный специалист-эксперт отдела эксплуатации информационных систем Управления Росреестра по Тюменской области обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).
По данным следствие, чиновник с июля по ноябрь 2016 года получил 140 000 руб. от своего знакомого, которого сейчас вместе с сообщниками привлекают к уголовной ответственности за махинации с жильем умерших граждан. За взятку сотрудник Росреестра задним числом внес в ЕГРП сведения о совершении регистрационных действий в отношении четырех квартир, жильцы которых умерли в 2005, 2007 и 2012 годах. Это позволило участникам аферы оформить пустующее жилье на подставных лиц, а затем быстро перепродать недвижимость и присвоить деньги.
Преступление было раскрыто сотрудниками регионального УЭБиПК. Чиновник полностью признал вину и, как сообщается, передал следователям всю сумму полученной взятки для обращения в доход государства.
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