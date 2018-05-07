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Задержаны угонщики дорогих иномарок, орудовавшие на парковках ТЦ в Самаре
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Задержаны угонщики дорогих иномарок, орудовавшие на парковках ТЦ в Самаре 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Автомобили похищали у торговых центров, пока владельцы совершали покупки. Ущерб от краж превысил 6 млн рублей. Злоумышленники открывали и заводили машины с помощью устройства, передающего сигнал штатного ключа на серьезное расстояние. Автомобиль выбирали из тех, которые только приехали: важно было не потерять из вида хозяина транспортного средства. Один из преступников следовал за владельцем иномарки, а другой оставался возле машины. Специальное устройство передавало сигнал ключа на приемник злоумышленника, находившегося возле авто. Машину открывали, заводили и скрывались на ней, пока хозяин находился в торговом центре. Первый автомобиль подозреваемые похитили в феврале. С тех пор было угнано еще несколько иномарок. Преступники выбирали дорогостоящие машины, устанавливали на них поддельные номера и искали возможные каналы сбыта. В областном главке сообщают, что в настоящее время задержано трое подозреваемых: двоим из них по 30 лет, одному — 54 года. Менее чем за три месяца злоумышленники причинили ущерб на общую сумму свыше 6 млн рублей. Уголовные дела возбуждены по статье «Кража». Сейчас предполагаемые преступники заключены под стражу.
Фото: pixabay.com
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