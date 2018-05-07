Нет оправданий. Сотрудников полиции Ямала направили в колонию за «букет» преступлений

Два сотрудника отдела уголовного розыска Нового Уренгоя обвинялись в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении лица, доставленного в отдел в связи с расследованием уголовного дела.

Кроме того, они покровительствовали незаконной игорной деятельности, организованной жителем города с помощью игровых аппаратов. Одновременно один из сотрудников полиции и владелец игровых автоматов обвинялись в покушении на мошенничество. Располагая сведениями об избрании в отношении жителя города меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, они ввели в заблуждение родственника. Ему сообщили, что обвиняемого собираются заключить под стражу. Для «решения вопроса» предложили передать им 100 тысяч рублей.

Судом сотрудники полиции были осуждены за превышение должностных полномочий, покушение на мошенничество. Вопреки позиции государственного обвинителя, суд назначил им наказание, не связанное с реальным лишением свободы. А по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия они были вовсе оправданы.