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Житель Ленинградской области зарезал гостя и заснул рядом с трупом
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Житель Ленинградской области зарезал гостя и заснул рядом с трупом 

360tv.ru 1 час назад
31‐летний житель поселка Кузнечное (Ленинградская область) зарезал приятеля во время пьяной ссоры и уснул рядом. Тело нашла мать подозреваемого, которая позже пришла его навестить. Об этом сообщило ИА Nation News.
Мужчина выпивал у себя дома вместе с товарищем. В  какой-то  момент между ними возникла ссора. Хозяин квартиры вышел из себя и несколько раз ударил гостя ножом. Затем он завернул труп в оделяло и спокойно уснул рядом.
Подозреваемого задержала полиция. По данным издания, он находится на учете в психоневрологическом диспансере. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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