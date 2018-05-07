Житель Ленинградской области зарезал гостя и заснул рядом с трупом

31‐летний житель поселка Кузнечное ( Ленинградская область ) зарезал приятеля во время пьяной ссоры и уснул рядом. Тело нашла мать подозреваемого, которая позже пришла его навестить. Об этом сообщило ИА Nation News.

Мужчина выпивал у себя дома вместе с товарищем. В какой-то момент между ними возникла ссора. Хозяин квартиры вышел из себя и несколько раз ударил гостя ножом. Затем он завернул труп в оделяло и спокойно уснул рядом.

Подозреваемого задержала полиция. По данным издания, он находится на учете в психоневрологическом диспансере. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.