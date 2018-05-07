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Срубленный 300-летний дуб перегородил русло реки в Курганинском районе
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Срубленный 300-летний дуб перегородил русло реки в Курганинском районе 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В районное отделение полиции поступило сообщение из администрации станицы Родниковской о том, что затопило нескольких частных домовладений.
На месте полицейские установили, что причиной подъема воды стало упавшее в местную реку дерево, которое перегородило русло. Полицейские осмотрели трехсотлетний дуб и обнаружили следы незаконной рубки.
Участковые установили личность злоумышленника и задержали 32-летнего мужчину по месту жительства. Во дворе его дома полицейские обнаружили бензопилу, при помощи которой мужчина хотел незаконно заготовить дрова.
Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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