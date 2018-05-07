Срубленный 300-летний дуб перегородил русло реки в Курганинском районе

В районное отделение полиции поступило сообщение из администрации станицы Родниковской о том, что затопило нескольких частных домовладений.

На месте полицейские установили, что причиной подъема воды стало упавшее в местную реку дерево, которое перегородило русло. Полицейские осмотрели трехсотлетний дуб и обнаружили следы незаконной рубки.

Участковые установили личность злоумышленника и задержали 32-летнего мужчину по месту жительства. Во дворе его дома полицейские обнаружили бензопилу, при помощи которой мужчина хотел незаконно заготовить дрова.