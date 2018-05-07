Самарцу вынесен приговор за экстремистские высказывания в соцсети

В июне 2017 года правоохранительные органы возбудили сразу два уголовных дела в отношении 35-летнего жителя Самары . По информации пресс-службы УФСБ России по Самарской области, на личной странице в популярной соцсети мужчина размещал запрещенные материалы: призывы к ненависти, вражде по национальному признаку и экстремистские высказывания.

Двумя месяцами ранее Самарский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. На днях самарец подал апелляционную жалобу, но она была отклонена. Приговор вступил в законную силу.