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Самарцу вынесен приговор за экстремистские высказывания в соцсети
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Самарцу вынесен приговор за экстремистские высказывания в соцсети 

ТРК Губерния 1 час назад
В июне 2017 года правоохранительные органы возбудили сразу два уголовных дела в отношении 35-летнего жителя Самары. По информации пресс-службы УФСБ России по Самарской области, на личной странице в популярной соцсети мужчина размещал запрещенные материалы: призывы к ненависти, вражде по национальному признаку и экстремистские высказывания.
Двумя месяцами ранее Самарский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. На днях самарец подал апелляционную жалобу, но она была отклонена. Приговор вступил в законную силу.
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