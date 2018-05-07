Столичная консьержка нашла тело мужчины с гематомами на лице 

Причина и обстоятельства смерти устанавливаются.
В воскресенье, 6 мая, на северо-востоке столицы консьержка обнаружила тело мужчины с гематомами на лице.
— Утром 6 мая женщина 1954 года рождения, работающая консьержем, обнаружила на улице Палехская, дом 133 тело неизвестного мужчины средних лет. На лице покойного выявлены гематомы, — сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что тело было доставлено в морг, где специалисты установят причину смерти.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность неизвестного, передает агентство городских новостей «Москва».
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