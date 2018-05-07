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В Чувашии в парке нашли мертвого младенца
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В Чувашии в парке нашли мертвого младенца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в парке в Новочебоксарске, сообщило следственное управление СК РФ по Чувашии.
Тело младенца было найдено на территории парка культуры и отдыха "Ельниковская роща" вечером 5 мая.
"Следственными органами по факту обнаружения тела младенца возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка". Проводятся следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, а также всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении СУСК.
Расследование уголовного дела продолжается.
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