По факту смерти женщины с ребенком в Волгаре возбудили уголовное дело 

Следователи разбираются в трагедии, которая произошла в Волгаре. Здесь около одного из домов на Казачьей правоохранители обнаружили тела 40-летней женщины и трехлетнего ребенка.
По факту смерти маленькой девочки специалисты возбудили уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего». Об этом 63.ru рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.
Инцидент произошел в субботу, 5 мая. Погибшая женщина находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. В семье было двое детей: трехлетняя девочка и шестилетний мальчик. В момент, когда произошла трагедия, главы семейства не было дома — он отлучился в аптеку. Сын находился в другой комнате.
— По предварительным данным, женщина совершила суицид. Сейчас идет следствие, — рассказала Елена Шкаева.