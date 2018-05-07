По факту смерти женщины с ребенком в Волгаре возбудили уголовное дело

Следователи разбираются в трагедии, которая произошла в Волгаре. Здесь около одного из домов на Казачьей правоохранители обнаружили тела 40-летней женщины и трехлетнего ребенка.

Инцидент произошел в субботу, 5 мая. Погибшая женщина находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. В семье было двое детей: трехлетняя девочка и шестилетний мальчик. В момент, когда произошла трагедия, главы семейства не было дома — он отлучился в аптеку. Сын находился в другой комнате.

— По предварительным данным, женщина совершила суицид. Сейчас идет следствие, — рассказала Елена Шкаева.