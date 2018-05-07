В Москве педагог-педофил вступил в сексуальный контакт со школьницей

С заявлением в полицию обратилась мать 15-летней девочки после того, как узнала, что её дочь уж не первый месяц близко общается с учителем физики.

Девочка рассказала маме, что ходила к педагогу домой, где он целовался со школьницей и трогал её за грудь. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Для разбирательства в квартиру подозреваемого явились сотрудники полиции. В ходе допроса 57-летний педагог-педофил рассказал, что поцелуями дело не ограничилось — в своей квартире он вступал со школьницей в интимные отношения.

Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ («половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).