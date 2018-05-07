В Ижевске полицейскими ликвидирован наркопритон

Участковым уполномоченным отдела полиции № 5 (по Индустриальному району) УМВД России по г. Ижевску была получена информация о том, что в квартире одного из домов собираются подозрительные лица, а около нее периодически ощущается химический запах.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике установлено, что в данной квартире организован наркопритон. В момент проверки полицейские обнаружили в доме предметы и вещества, используемые для приготовления ацетилированного опия, в помещении находились наркозависимые лица. Установлено, что с февраля по апрель 2018 года притон для потребления наркотических средств по месту жительства организовал неработающий, ранее судимый 35-летний мужчина.

По факту организации и содержания наркопритона возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.