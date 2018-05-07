Ещё
Красноярец предстанет перед судом за мошенничество под предлогом оказания помощи в получении медицинской услуги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели

Красноярец предстанет перед судом за мошенничество под предлогом оказания помощи в получении медицинской услуги 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В дежурную часть отдела полиции №11 поступило сообщение от 25-летнего жителя краевого центра о том, что у него путем обмана похитили 40 тысяч рублей. Полицейские установили, что потерпевший по рекомендациям приятелей обратился к ранее незнакомому мужчине с просьбой оказать помощь в проведении операции коленного сустава. Злоумышленник уточнил, что такие операции дорогостоящие, и он поможет договориться с врачом из платной клиники за меньшую стоимость оказать услугу, на что потерпевший согласился. После того, как мужчина перевел деньги на карту, мошенник перестал выходить на связь.
При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 33-летний житель краевого центра. В ходе следствия правоохранители выяснили, что к врачу никто не обращался, а деньги злоумышленник потратил на личные нужды.
В отношении красноярца следователями городской полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Следователями МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве на сумму около 180 млн рублей Оперативники уголовного розыска пресекли в Самаре деятельность группы, занимавшейся хищением автомобилей Полицейские Северной Осетии задержали главного бухгалтера учебного заведения, которая подозревается в растрате денежных средств
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы14
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой893
Летчик Ярошенко попрощался с семьей475
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика21
Названо главное достижение Путина493
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение