Красноярец предстанет перед судом за мошенничество под предлогом оказания помощи в получении медицинской услуги

В дежурную часть отдела полиции №11 поступило сообщение от 25-летнего жителя краевого центра о том, что у него путем обмана похитили 40 тысяч рублей. Полицейские установили, что потерпевший по рекомендациям приятелей обратился к ранее незнакомому мужчине с просьбой оказать помощь в проведении операции коленного сустава. Злоумышленник уточнил, что такие операции дорогостоящие, и он поможет договориться с врачом из платной клиники за меньшую стоимость оказать услугу, на что потерпевший согласился. После того, как мужчина перевел деньги на карту, мошенник перестал выходить на связь.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 33-летний житель краевого центра. В ходе следствия правоохранители выяснили, что к врачу никто не обращался, а деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

В отношении красноярца следователями городской полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.