Экс-глава МВД Якутии получил четыре года условного срока за мошенничество

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Бывший министр внутренних дел Якутии осужден на четыре года условно за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Собранные следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего министра внутренних дел по республике Якова Стахова , признанного виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере"). Приговором суда экс-министр признан виновным и приговорен к наказанию в виде четырех лет условно. Кроме того, бывший министр лишен специального звания генерал-майор полиции ", — сообщили в СК.

Следствием и судом установлено, что в 2007 году родственник Стахова неоднократно обращался к нему с просьбой подыскать для него в Якутии подержанный автомобиль Mercedes-Benz. В марте 2007 года министр обратился в акционерную компанию «Алроса» с просьбами оказать содействие в приобретении для нужд республиканского МВД автомобилей, в том числе одного легкового представительского класса. После передачи в МВД республики двух автомобилей Стахов вычеркнул из приказа о постановке на балансовый учет информацию о Mercedes и отдал его своему родственнику. Как установлено материалами следствия, средняя рыночная стоимость автомобиля по состоянию на 2007 год составляла около 319 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия экс-министр скрылся и был объявлен в розыск. В 2016 году он явился к следователю, и в апреле 2017 года уголовное дело было переквалифицировано на мошеннические действия.

"Свою вину в совершенном преступлении экс-министр категорически не признал, но собранные следствием доказательства легли в основу обвинительного приговора", — добавили в СК.