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Житель Барды побил односельчанина, полицейского и фельдшера
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Житель Барды побил односельчанина, полицейского и фельдшера 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Житель Барды осуждён за насилие в отношении односельчанина, сотрудника полиции и фельдшера скорой помощи.
31-летний мужчина устроил драку в ночь на 21 октября 2017 года возле местного кафе.
«В эту же ночь молодой человек применил насилие в отношении заместителя начальника ОМВД России по Бардымскому району, причинив ему вред здоровью средней тяжести. Позже, в отделении скорой помощи Бардымской ЦРБ обвиняемый, выражая явное неуважение к обществу, беспричинно, нанёс фельдшеру лечебного учреждения удар ногой», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Расследованием занимались сотрудники СКР Прикамья. Уголовные дела возбудили по статьям «Побои из хулиганских побуждений» и «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Приговором суда буйному жителю назначили наказание в виде двух лет девяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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