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Излишняя болтливость подвела томского чиновника под статью
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Излишняя болтливость подвела томского чиновника под статью 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В понедельник, 7 мая, томский областной суд рассмотрел дело госслужащего, которого еще в январе этого года заподозрили в разглашении государственной тайны. Тогда в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разглашение государственной тайны».
В ходе разбирательств было установлено, что сотрудник одного из государственных учреждений рассказал лишнее. В частности он «передал сведения, составляющие государственную тайну, лицам, не имеющим соответствующего допуска. По оценке специалистов, разглашенная информация является достоверной и имеет степень секретности „секретно“, — сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Между тем установлено, что в действиях чиновника не было состава преступления по таким статьям УК РФ, как „Государственная измена“ и „Шпионаж“. Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся в содеянном.
В итоге суд после рассмотрения дела назначил обвиняемому наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода.
Фото: pxhere.com
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