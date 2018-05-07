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Свыше 30 уголовных дел возбудила полиция Люберец за минувшую неделю
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Свыше 30 уголовных дел возбудила полиция Люберец за минувшую неделю 

РИАМО 1 час назад
В период с 30 апреля по 6 мая сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» возбудили 32 уголовных дела, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.
«За прошедшую неделю (30 апреля — 6 мая — ред.) в МУ МВД России «Люберецкое» от граждан поступило 1 700 обращений. По данным обращениям возбуждено 32 уголовных дела. За неделю произошло 116 ДТП, в них пострадало семь человек», — сказал Романцев.
Он подчеркнул, что личный состав межмуниципального управления готовится к проведению Дня Победы. Сотрудники работают в усиленном режиме.
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