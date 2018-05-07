В Тоцком районе директор агрофирмы обманом похитил 1,3 миллиона

В Тоцком районе суд признал директора одного из агропредприятий виновным в мошенничество в особо крупном размере и покушении на мошенничество.

Фигурант дела, он же единственный учредитель фирмы, в феврале 2015 года незаконно получил субсидии на сельхозработы в растениеводстве, хотя его предприятие уже обанкротилось. Таким образом он похитил 1 миллион рублей. Через несколько месяцев так же он попробовал похитить еще более 350 тысяч рублей.

Подсудимый приговорен к штрафу в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Приговор суда в законную силу не вступил.

Фигурант дела уже возвестил часть причиненного ущерба: он выплатил в казну 500 тысяч. Остальную часть будет взыскивать прокуратура района после вступления приговора в силу.