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В Тоцком районе директор агрофирмы обманом похитил 1,3 миллиона
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В Тоцком районе директор агрофирмы обманом похитил 1,3 миллиона 

АиФ-Оренбург 19 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Тоцком районе суд признал директора одного из агропредприятий виновным в мошенничество в особо крупном размере и покушении на мошенничество.
Фигурант дела, он же единственный учредитель фирмы, в феврале 2015 года незаконно получил субсидии на сельхозработы в растениеводстве, хотя его предприятие уже обанкротилось. Таким образом он похитил 1 миллион рублей. Через несколько месяцев так же он попробовал похитить еще более 350 тысяч рублей.
Подсудимый приговорен к штрафу в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Приговор суда в законную силу не вступил.
Фигурант дела уже возвестил часть причиненного ущерба: он выплатил в казну 500 тысяч. Остальную часть будет взыскивать прокуратура района после вступления приговора в силу.
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