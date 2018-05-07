Липчанка отдала гадалкам драгоценности и 300 тыс. рублей за снятие порчи

22-летняя липчанка за снятие порчи отдала гадалкам 300 тыс. рублей и золотые украшения стоимостью 150 тыс. рублей, сообщила пресс-служба регионального МВД

Инцидент случился 5 мая на автобусной остановке в Юго-Западном районе Липецка . К 22-летней девушке подошли две незнакомки и рассказали, что могут избавить ее от множества проблем. Для этого необходимо все деньги и украшения липчанки освободить от отрицательной энергии.

Доверчивая девушка принесла из дома золотые украшения и 200 тыс. рублей, ещё 100 тыс. рублей она сняла в банке. Злоумышленницы завернули все ценные вещи в платок и на глазах девушки стали проводить обряд и произносить заклинания. После этого гадалки вернули девушке платок, но раскрывать его разрешили только на следующий день. 6 мая липчанка открыла платок и увидела вместо денег листы бумаги.

Девушка обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Всех, кто что-либо известно о лицах, причастных к этому преступлению, просят позвонить по телефонам: 02, 25-91-11, 45-15-62.