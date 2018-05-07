На Кубани незаконно срубленный трехсотлетний дуб стал причиной затопления нескольких домов

Краснодар . 7 мая — Новая Кубань. Инцидент произошел в Курганинском районе, где несколько жителей станицы Родниковской пожаловались в метсную администрацию о затоплении своих домов. Чиновники сообщили об этом факте в правоохранительные органы

Вскоре полицейские выяснили, что причиной ЧП стал упавший в реку трехсотлетний дуб. Как показали специфичные следы, дерево было срублено. Личность злоумышленника вскоре была установлена. Им оказался 33-летний местный житель. Во дворе домовладения задержанного полицейские обнаружили бензопилу, при помощи которой мужчина пытался незаконно заготовить дрова.

— В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.