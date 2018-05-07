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На Кубани незаконно срубленный трехсотлетний дуб стал причиной затопления нескольких домов
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На Кубани незаконно срубленный трехсотлетний дуб стал причиной затопления нескольких домов 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Инцидент произошел в Курганинском районе, где несколько жителей станицы Родниковской пожаловались в метсную администрацию о затоплении своих домов. Чиновники сообщили об этом факте в правоохранительные органы.
Вскоре полицейские выяснили, что причиной ЧП стал упавший в реку трехсотлетний дуб. Как показали специфичные следы, дерево было срублено. Личность злоумышленника вскоре была установлена. Им оказался 33-летний местный житель. Во дворе домовладения задержанного полицейские обнаружили бензопилу, при помощи которой мужчина пытался незаконно заготовить дрова.
— В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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