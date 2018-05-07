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В Гдове судили петербуржца за убийство сожительницы
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В Гдове судили петербуржца за убийство сожительницы 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Гдовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Санкт-Петербурга, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Приговором Гдовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).
Установлено, что 24.02.2017 мужчина на почве ревности нанес своей сожительнице не менее 139 ударов ногами, руками, а также металлической кочергой по различным частям тела.
От полученных телесных повреждений 37-летняя женщина скончалась.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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