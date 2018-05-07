В Гдове судили петербуржца за убийство сожительницы

Прокуратура Гдовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Санкт-Петербурга , сообщили в прокуратуре Псковской области.

Приговором Гдовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).

Установлено, что 24.02.2017 мужчина на почве ревности нанес своей сожительнице не менее 139 ударов ногами, руками, а также металлической кочергой по различным частям тела.

От полученных телесных повреждений 37-летняя женщина скончалась.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима

Приговор суда не вступил в законную силу.