В Гдове судили петербуржца за убийство сожительницы 

Прокуратура Гдовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Санкт-Петербурга, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Приговором Гдовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).
Установлено, что 24.02.2017 мужчина на почве ревности нанес своей сожительнице не менее 139 ударов ногами, руками, а также металлической кочергой по различным частям тела.
От полученных телесных повреждений 37-летняя женщина скончалась.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.