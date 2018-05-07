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На Южном Урале мужчина избил приятеля поленом и 8 лет скрывался
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На Южном Урале мужчина избил приятеля поленом и 8 лет скрывался 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Красноармейский райсуд Челябинской области направлено уголовное дело в отношении мужчины, не имеющего гражданства. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры, преступление было совершено 8 лет назад на берегу карьера — в июле 2010 года. Пьяный подсудимый три раза ударил знакомого по голове поленом. С места происшествия он скрылся.
Потерпевшего госпитализировали с тяжелой травмой. Злоумышленник долгое время находился в розыске. Как выяснилось, все это время он жил в Челябинске без регистрации.
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