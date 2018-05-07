В Югре двоих сотрудников ГИБДД уволили из-за взяток

В конце февраля Следственный комитет в Югре сообщал о задержании по подозрению в коррупции 11 человек, среди которых пятеро сотрудников ГИБДД, в том числе из Сургутского района. Им были предъявлены обвинения во взяточничестве.

По данным следователей, в 2016 и 2017 годах сотрудники территориальных подразделений автоинспекции получали от предпринимателей взятки через посредников в обмен на проезд без помех грузовиков с нарушением установленных правил. Общая сумма взяток превысила 1 миллион рублей.

"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Сургутскому району уволены из органов внутренних дел в связи с утратой доверия", — говорится в сообщении прокуратуры.

По информации городского суда Сургута, который рассматривал ходатайства об аресте задержанных, несколько фигурантов уголовного дела являются бывшими работниками правоохранительных органов.

В апреле СК сообщал, что один из обвиняемых по этому делу уже дал признательные показания и в скором времени предстанет перед судом. По данным следствия, он получил в качестве взяток более 70 тысяч рублей, которые переводил на банковскую карту своей супруги.