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В Югре двоих сотрудников ГИБДД уволили из-за взяток
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В Югре двоих сотрудников ГИБДД уволили из-за взяток 

РИА Новости 1 час назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая — РИА Новости. Двое сотрудников ГИБДД в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа уволены в связи с утратой доверия после того, как в отношении них были возбуждены уголовные дела из-за взяток, сообщает региональная прокуратура.
В конце февраля Следственный комитет в Югре сообщал о задержании по подозрению в коррупции 11 человек, среди которых пятеро сотрудников ГИБДД, в том числе из Сургутского района. Им были предъявлены обвинения во взяточничестве.
По данным следователей, в 2016 и 2017 годах сотрудники территориальных подразделений автоинспекции получали от предпринимателей взятки через посредников в обмен на проезд без помех грузовиков с нарушением установленных правил. Общая сумма взяток превысила 1 миллион рублей.
"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Сургутскому району уволены из органов внутренних дел в связи с утратой доверия", — говорится в сообщении прокуратуры.
По информации городского суда Сургута, который рассматривал ходатайства об аресте задержанных, несколько фигурантов уголовного дела являются бывшими работниками правоохранительных органов.
В апреле СК сообщал, что один из обвиняемых по этому делу уже дал признательные показания и в скором времени предстанет перед судом. По данным следствия, он получил в качестве взяток более 70 тысяч рублей, которые переводил на банковскую карту своей супруги.
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