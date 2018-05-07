В Красноярском крае ухажер, расчленивший бабушку своей возлюбленной, получил 10 лет колонии

Красноярский краевой суд подтвердил приговор, вынесенный мужчине за зверское убийство 78-летней жительницы города Шарыпово . Мотивом расправы было желание избавиться от пенсионерки, которая препятствовала любовным отношениям с ее внучкой. Расправа над женщиной произошла на глазах членов ее семьи, которые помогли скрыть улики.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы, пишет

"Запад24"

Как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2016 года осужденный пришел к пенсионерке, чтобы выяснить — почему она препятствует отношениям с ее внучкой. Во время разговора возникла ссора, ухажер внучки ударил женщину, повалил на пол и начал душить. Все это время в соседней комнате находились двое внуков женщины. Более того, они периодически заходили в комнату, где все происходило, но спасать бабушку не стали.

Расправа длилась около часа. По словам внуков пенсионерки, бабушка просила их позвать соседей или вызвать полицию, но они этого делать не стали.

Труп жертвы убийца вынес в лоджию.

Позже и дочь погибшей узнала об убийстве матери, но переживать о случившемся и мешать возлюбленному дочери избавляться от тела не стала.

Через несколько дней убийца вернулся в квартиру, где с помощью ножа и топора расчленил труп женщины. А несовершеннолетний внук погибшей даже помог убийце вынести пакеты с фрагментами тела своей бабушки. Никто из близких родственников погибшей не только не сообщил в полицию об убийстве, но все старательно скрывали этот факт. Найти останки пенсионерки следователям так и не удалось.

Разыскивать пропавшую женщину стала лишь ее близкая подруга. Она звонила ей, но родственники всякий раз придумывали истории о том, что бабушка ушла в магазин или уехала на дачу. К приходу полиции семья погибшей основательно подготовилась: злоумышленники вымыли пятна крови, покрасили пол на балконе и укрыли его картонными коробками.

Позже именно подруга была признана по уголовному делу потерпевшей, так как близких родственников, имеющих моральное право представлять интересы погибшей на следствии и в суде, не было.

Дело об убийстве рассматривалось в Шарыповском городском суде. Причем к уголовной ответственности привлекли не только убийцу, но и родственников погибшей: дочь потерпевшей, 30-летнюю внучку и ее брата-подростка.

После вынесения приговора убийца пытался его обжаловать.

Дворника судят за убийство владельцев стоматологической клиники

Следователи Красноярского края завершили предварительное расследование еще одного уголовного дела об убийстве. Наказание грозит дворнику, который с 2013 года оказывал услуги по выгулу собак семейной паре, проживавшей в Зеленогорске. «Обеспеченные супруги владели стоматологической клиникой и часто хранили крупные суммы денег в квартире по месту жительства, доверяя своему помощнику», — сообщает

официальный сайт

Весной 2016 и 2017 годов дворник, используя имевшийся у него ключ от квартиры потерпевших, украл у супругов 370 тысяч рублей. Узнав о пропаже денег, потерпевшие потребовали их возврата, однако «из жалости» к дворнику не стали обращаться в правоохранительные органы

Не желая возвращать похищенное, злоумышленник в мае 2017 года убил супругов молотком. Затем он похитил из их квартиры крупную денежную сумму и уничтожил сотовые телефоны погибших, чтобы скрыть улики.

После задержания мужчина утверждал, что совершил преступление под влиянием психического расстройства. Его направили на экспертизу в ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского». Однако медики признали обвиняемого вменяемым.