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На юго-западе Китая прошел суд по крупному делу об изготовлении наркотиков
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На юго-западе Китая прошел суд по крупному делу об изготовлении наркотиков 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гуйян, 7 мая /Синьхуа/ — На днях в городе Тунжэнь провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая прошел суд по крупному делу об изготовлении наркотиков. На скамье подсудимых оказались 14 человек.
В январе 2017 года полицейские провинций Гуйчжоу и Гуандун провели совместную операцию, в ходе которой в городе Хуэйчжоу /Гуандун/ были задержаны два человека, в том числе организатор преступной группы, обеспечивавший финансирование ее деятельности. В Тунжэне были задержаны еще 11 человек.
Полиция ликвидировала подпольную мастерскую по изготовлению наркотиков в одной из деревень в окрестностях Тунжэня. При этом было изъято свыше 380 кг кетамина. Позднее в полицию с повинной пришел еще один участник преступной группы.
Согласно обвинительному акту, подсудимые занимались изготовлением наркотиков в период с октября 2014 года по январь 2017 года, они организовали производство в провинциях Гуандун, Хунань и Гуйчжоу, всего за этот период они изготовили свыше 1000 кг кетамина. Один преступник еще находится в бегах. Кроме того, двоим подсудимым предъявлены обвинения в незаконном владении огнестрельным оружием.
Вердикт суда по данному делу будет объявлен позже. -0-
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