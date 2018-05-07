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Следствие оценивает сумму растрат в РКН по делу о фиктивных договорах в 58 млн руб.
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Следствие оценивает сумму растрат в РКН по делу о фиктивных договорах в 58 млн руб.
Говорит Москва
1 час назад
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Главным фигурантом проходит пресс-секретарь ведомства
Вадим Ампелонский
. Речь идёт о заключении фиктивных трудовых договоров. Незаконная зарплатная схема действовала с 2012 по 2017 год.
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