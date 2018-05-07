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В Пермском крае бывшая сотрудница почтового отделения осуждена за присвоение денежных средств
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В Пермском крае бывшая сотрудница почтового отделения осуждена за присвоение денежных средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Кудымкарский городской суд Пермского края вынес обвинительный приговор 53-летней местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» установлено, что женщина, являясь сотрудницей почтового отделения, в период с декабря 2014 года по октябрь 2016 года незаконно получала пенсионные выплаты без вести пропавшего жителя Кудымкарского района.
Впоследствии похищенные деньги она тратила на личные нужды. В результате противоправной деятельности общий размер причиненного материального ущерба составил свыше 360 тысяч рублей. После выявления факта присвоения женщина была уволена.
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей, учитывая то, что женщина добровольно возместила материальный ущерб в полном объеме.
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