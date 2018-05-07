В результате стрельбы в США погибли два человека

Жертвами стрельбы в американском штате Теннесси стали два человека, ещё четверо находятся в критическом состоянии. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.

Инцидент произошёл в городе Мемфис.

Тела погибших и пострадавших были обнаружены в одном из припаркованных автомобилей.

There are a total of 6 victims. 2 are deceased and 4 are listed as critical. The cause of the shooting is undetermined at this time.



The suspect fled the scene in a gold. 4 door sedan.



Anyone with any information is urged to call Crime Stoppers at 901-528-CASH. https://t.co/LGC13qObr1— Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) 7 мая 2018 г.

«Два человека погибли и четверо находятся в критическом состоянии. Причина стрельбы на данный момент не установлена», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подозреваемый в совершении преступления скрылся от сотрудников полиции на автомобиле.

Обстоятельства произошедшего выясняются.