В результате стрельбы в США погибли два человека 

Жертвами стрельбы в американском штате Теннесси стали два человека, ещё четверо находятся в критическом состоянии. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.
Инцидент произошёл в городе Мемфис.
Тела погибших и пострадавших были обнаружены в одном из припаркованных автомобилей.
There are a total of 6 victims. 2 are deceased and 4 are listed as critical. The cause of the shooting is undetermined at this time.
The suspect fled the scene in a gold. 4 door sedan.
Anyone with any information is urged to call Crime Stoppers at 901-528-CASH. https://t.co/LGC13qObr1— Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) 7 мая 2018 г.
«Два человека погибли и четверо находятся в критическом состоянии. Причина стрельбы на данный момент не установлена», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что подозреваемый в совершении преступления скрылся от сотрудников полиции на автомобиле.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Федеральное бюро расследований США опубликовало доклад, из которого следует, что число случаев стрельбы в общественных местах в Соединённых Штатах в 2017 году достигло максимума в период с 2000 года.