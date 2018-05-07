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Директор коммунальной компании осужден за мошенничество в Нижегородской области
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Директор коммунальной компании осужден за мошенничество в Нижегородской области 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Бывший директор филиала АО «Нижегородская областная коммунальная компания» осужден за мошенничество в Семеновском районе.
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как было установлено судом, 25 октября 2016 года мужчина выявил факт несанкционированной установки сторонней организацией автомобильных весов над подземным участком теплотрассы, после чего заявил о случившемся в районную администрацию.
Вскоре после этого сотрудник сторонней организации обратился к директору с просьбой помочь им уладить вопрос, чтобы избежать демонтажа этих весов. Мужчина пообещал оказать содействие в урегулировании вопроса за денежное вознаграждение, хотя такой возможности не имел.
При получении 30 тысяч рублей злоумышленник был задержан полицейскими.
Подсудимый, не признавший свою вину, был приговорен к 2 годам 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года и штрафом в размере 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что директор коммунальной компании в Семенове обвиняется в попытке мошенничества.
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