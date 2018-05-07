Полиция изъяла у мужчины более 3 кг гашиша в городском округе Балашиха

«В дер. Павлино был остановлен автомобиль иностранного производства под управлением местного жителя. В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства злоумышленника полицейскими обнаружено и изъято 29 брикетов с веществом коричневого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — гашишем, общей массой более 3 кг», — сказала собеседница агентства.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств. Заключенному под стражу мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.