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Полиция изъяла у мужчины более 3 кг гашиша в городском округе Балашиха
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Полиция изъяла у мужчины более 3 кг гашиша в городском округе Балашиха 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В городском округе Балашиха полицейские задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
«В дер. Павлино был остановлен автомобиль иностранного производства под управлением местного жителя. В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства злоумышленника полицейскими обнаружено и изъято 29 брикетов с веществом коричневого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — гашишем, общей массой более 3 кг», — сказала собеседница агентства.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств. Заключенному под стражу мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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