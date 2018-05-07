Полиция Башкирии задержала банду разбойников и вымогателей

Сотрудники полиции задержали банду, орудовавшую в Стерлитамаке и Ишимбайском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что в 2015 году житель Ишимбая создал вооруженную банду. В группу мужчина вовлек четверых знакомых в возрасте от 37 до 44 лет. Затем он распределил роли участников, и члены банды начали преступную деятельность.

По данным следствия, в Стерлитамаке и Ишимбайском районе бандиты совершили четыре вымогательства, разбой и угон. Добычей членов группировки стали почти 600 тысяч рублей.

Оперативники обнаружили и изъяли у бандитов огнестрельное оружие: несколько карабинов и пистолетов, обрез и боеприпасы.

По факту бандитизма возбуждено уголовное дело. Предполагаемому организатору и четверым членам банды предъявлены обвинения. Обвиняемые находятся под арестом.