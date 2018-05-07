Родители подростков, поджигавших дачные участки, заплатят 500 рублей штрафа

Правоохранительные органы установили, что двое мальчиков 15 и 16 лет совершили поджог нескольких построек на четырех дачных участках. При этом уточняется, что несовершеннолетние ранее в подобных вещах замечены не были, оба из благополучных семей.

Сейчас следователи устанавливают собственников сожженных построек.