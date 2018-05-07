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Родители подростков, поджигавших дачные участки, заплатят 500 рублей штрафа
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Родители подростков, поджигавших дачные участки, заплатят 500 рублей штрафа 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
К административной ответственности привлекли родителей двух подростков, который поджигали дачи в поселке Краснокаменск (Красноярский край). «Детская шалость» обойдется им всего в 500 рублей, сообщили в краевом ГУ МВД России.
Правоохранительные органы установили, что двое мальчиков 15 и 16 лет совершили поджог нескольких построек на четырех дачных участках. При этом уточняется, что несовершеннолетние ранее в подобных вещах замечены не были, оба из благополучных семей.
Сейчас следователи устанавливают собственников сожженных построек.
Ранее сообщалась о намеренных поджогах в двух торговых центрах ЯНАО. Следственный комитет региона возбудил уголовные дела по факту произошедшего.
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