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Верховный суд РФ рассмотрит апелляции по делу «Дальспецстроя» в начале июня
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Верховный суд РФ рассмотрит апелляции по делу «Дальспецстроя» в начале июня 

Дальний Восток 32 минуты назад
Фото: Дальний Восток
Апелляционные жалобы на приговор фигурантам дела предприятия «Дальспецстрой» рассмотрят в Верховном суде РФ в начале июня, сообщили ТАСС адвокаты осужденных.
Дальневосточный окружной военный суд 26 февраля признал виновными фигурантов дела «Дальспецстроя». Бывший глава предприятия Юрий Хризман приговорен к 12 годам в колонии общего режима, его сын Михаил — к 5,5 годам, бывший председатель Законодательной думы Хабаровского края Виктора Чудов — к шести годам, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин — к семи годам. Адвокаты осужденных подали апелляции на приговор в Верховный суд РФ.
«Апелляции на приговор по делу с участием моего подзащитного и других осужденных будут рассматриваться в Верховном суде РФ 7 июня», — сказал адвокат Чудова Иван Кабанов, добавив, что фигуранты ожидают рассмотрения апелляций в одном из московских СИЗО. Из Хабаровска их этапировали в конце апреля.
Как сообщил ТАСС адвокат Ашихмина Алексей Слепцов, интересы его подзащитного в суде будет представлять второй адвокат — Михаил Слепцов.
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