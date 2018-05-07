Верховный суд РФ рассмотрит апелляции по делу «Дальспецстроя» в начале июня

«Апелляции на приговор по делу с участием моего подзащитного и других осужденных будут рассматриваться в Верховном суде РФ 7 июня», — сказал адвокат Чудова Иван Кабанов, добавив, что фигуранты ожидают рассмотрения апелляций в одном из московских СИЗО. Из Хабаровска их этапировали в конце апреля.

Как сообщил ТАСС адвокат Ашихмина Алексей Слепцов, интересы его подзащитного в суде будет представлять второй адвокат — Михаил Слепцов.