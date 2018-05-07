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Оперативники уголовного розыска пресекли в Самаре деятельность группы, занимавшейся хищением автомобилей
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Оперативники уголовного розыска пресекли в Самаре деятельность группы, занимавшейся хищением автомобилей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Самаре сотрудники Управления уголовного розыска областного главка задержали подозреваемых в нескольких эпизодах хищения транспортных средств. Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленники с февраля 2018 года похищали дорогостоящие автомобили с парковок торговых центров города, используя для этого специальные устройства, позволяющие передавать сигнал штатного ключа автомобиля на значительные расстояния. Подозреваемые, находясь на парковочных площадках, выбирали определенное транспортное средство, дожидались, пока хозяин закроет автомобиль и направится в торговую точку. В это время один из подозреваемых направлялся за потерпевшим с устройством, которое передавало сигнал ключа автомобиля на приемник другого предполагаемого злоумышленника, находившимся уже в непосредственной близости от транспортного средства. Таким образом, второй подозреваемый беспрепятственно открывал и заводил машину. На время поиска каналов сбыта или методов легализации на похищенные транспортные средства предполагаемые злоумышленники устанавливали поддельные номера.
В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в совершении четырех подобных преступлений. Ими оказались житель Красноярского района 1964 года рождения и жители Самары и Новокуйбышевска 1988 года рождения. Общая сумма причиненного ущерба составила более шести миллионов рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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