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В связи с гибелью сотрудницы полиции и ее ребенка возбуждено уголовное дело
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В связи с гибелью сотрудницы полиции и ее ребенка возбуждено уголовное дело 

Волга Ньюс 44 минуты назад
По словам Елены Шкаевой, причина предполагаемого самоубийства женщины пока не известна. «Но супруг и коллеги пояснили, что замечали странное поведение женщины около полугода», — отметила представитель регионального управления Следственного комитета.
Напомним, женщина 40 лет, чье тело было обнаружено в субботу, 5 мая, возле одного из домов по ул. Казачьей, являлась сотрудницей транспортной полиции, а погибшая с ней девочка была ее трехлетней дочерью.
По версии следователей, женщина с ребенком на руках выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома, покончив жизнь самоубийством.
По словам пресс-секретаря СУ СК РФ по Самарской области Елены Шкаевой, погибшая женщина была замужем. Ее семья, в которой кроме самой женщины и погибшей малышки были еще муж и шестилетний сын супругов, являлась благополучной. В момент трагедии отец семейства отсутствовал дома, поскольку посещал медучреждение.
В транспортной полиции в связи с ЧП проводится служебная проверка.
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