Двое неизвестных в Митино повредили банкомат и украли 1,2 млн руб.

На северо-западе столицы неизвестные похитили деньги из банкомата, возбуждено дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как рассказали в ведомстве, в ночь на 30 апреля на ул. Дубравная, д. 40 двое неизвестных отжали дверь банкомата и совершили кражу денежных средств. «Материальный ущерб составил 1 млн 226 тыс. 900 руб.», — сказали в столичном главке.