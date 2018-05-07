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Двое неизвестных в Митино повредили банкомат и украли 1,2 млн руб.
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Двое неизвестных в Митино повредили банкомат и украли 1,2 млн руб. 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
На северо-западе столицы неизвестные похитили деньги из банкомата, возбуждено дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, в ночь на 30 апреля на ул. Дубравная, д. 40 двое неизвестных отжали дверь банкомата и совершили кражу денежных средств. «Материальный ущерб составил 1 млн 226 тыс. 900 руб.», — сказали в столичном главке.
По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Полиция опрашивает главного эксперта организации, которой принадлежит банкомат, — он обращался в полицию с сообщением о повреждении устройства.
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