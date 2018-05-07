Рецидивист убил свою знакомую из-за мобильного телефона в Балахне

В Балахне суд признал виновным 49-летнего жителя Павловского района, приговорив его 14 годам лишения свободы за убийство женщины.

Следствие установило, что 22 июля 2017 года подсудимый приехал в кости к своей знакомой в Балахну. Хозяйка квартиры заподозрила гостя в краже мобильного телефона, между ними произошла ссора. Мужчина схватил нож и ударил женщину в область шеи. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте. Отмечается, что злоумышленник был неоднократно судим.

Вину в совершении преступления мужчина не признал и обжаловал приговор, заявив о непричастности к преступлению. Однако суд оставил приговор без изменения, ближайшие 14 лет рецидивист проведет в колонии строго режима.

Напомним, скандал из-за измены закончился убийством в Нижнем Новгороде.