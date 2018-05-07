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Осужден житель Балахны, зарезавший знакомую в ссоре из-за телефона
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Осужден житель Балахны, зарезавший знакомую в ссоре из-за телефона 

Newsroom24 44 минуты назад
Фото: Newsroom24
Балахнинским городским судам вынесен приговор 49-летнему жителю Павловского района за совершенное им убийство местной жительницы.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как было установлено судом, вечером 22 июля прошлого года ранее неоднократно судимый мужчина приехал в Балахну в гости к своей знакомой. В квартире между ними произошла ссора из-за кражи мобильного телефона, принадлежавшего женщине. В результате гость взял на кухне нож и ударил потерпевшую в шею. От полученной раны женщина скончалась на месте.
В феврале мужчина приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Вину в совершении преступления осужденный не признал, обжаловал приговор в связи с непричастностью к совершенному преступлению.
В апреле приговор был оставлен без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.
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