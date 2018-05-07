Осужден житель Балахны, зарезавший знакомую в ссоре из-за телефона

Балахнинским городским судам вынесен приговор 49-летнему жителю Павловского района за совершенное им убийство местной жительницы.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как было установлено судом, вечером 22 июля прошлого года ранее неоднократно судимый мужчина приехал в Балахну в гости к своей знакомой. В квартире между ними произошла ссора из-за кражи мобильного телефона, принадлежавшего женщине. В результате гость взял на кухне нож и ударил потерпевшую в шею. От полученной раны женщина скончалась на месте.

В феврале мужчина приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Вину в совершении преступления осужденный не признал, обжаловал приговор в связи с непричастностью к совершенному преступлению.

В апреле приговор был оставлен без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.