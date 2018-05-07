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Ценности на сумму более 10 миллионов рублей украли из квартиры москвича
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Ценности на сумму более 10 миллионов рублей украли из квартиры москвича 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Полиция разыскивает злоумышленника.
В понедельник, 7 мая, стало известно, что из квартиры в центре столицы неизвестных украл ценности почти на 10,6 миллиона рублей.
В пресс-службе московского главка МВД РФ сообщили, что о краже заявил 39-летний мужчина, который живет в доме на 1-ой Миусской улице.
— Материальный ущерб составил около 10 миллионов 591 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе.
По данным сотрудников полиции, злоумышленник пробрался в квартиру через открытое окно. Его добычей стали ювелирные изделия и деньги, передает «Интерфакс».
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