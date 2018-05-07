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Мошенник по поддельным документам отсудил деньги у бизнес‐леди во Владивостоке
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Мошенник по поддельным документам отсудил деньги у бизнес‐леди во Владивостоке 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Первореченского района столицы Приморья лишилась крупной суммы в результате действий афериста. Она написала заявление в полицию. Правоохранители приступили к проверке. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
По словам пострадавшей, малознакомый мужчина предоставил суду сфабрикованные справки о якобы нанесенном его фирме ущербе. В итоге суд наложил арест на счета фирмы бизнес-леди, чтобы выплатить мужчине крупную денежную сумму.
Аферист утверждал в суде, что понес финансовые потери из-за нарушений женщиной условий договора.
Предпринимательница, в свою очередь, сообщила в полицию о мошенничестве оппонента.
В настоящее время стражи порядка устанавливаются все обстоятельства ЧП.
Правоохранители предупредили приморцев, что аферисты придумали новую мошенническую схему выманивания денег у населения.
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