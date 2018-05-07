В Томске служащего осудили за разглашение государственной тайны

"Приговором Томского областного суда госслужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК РФ (разглашение гостайны). С учетом рассмотрения дела в особом порядке ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в январе служащий передал составляющие гостайну сведения гражданам, не имеющим допуска. По оценке специалистов, разглашенная информация достоверна и является секретной. Обвиняемый раскаялся и полностью признал свою вину, отметили в УФСБ.

В ведомстве уточнили, что чиновник разгласил сведения, составляющие государственную тайну, но без признаков преступлений «государственная измена» и «шпионаж».

В УФСБ добавили, что уделяют особое внимание выявлению и пресечению фактов разглашения гостайны в научно-образовательной, топливно-энергетической и военно-промышленной сферах, где разглашение секретных сведений может критично сказаться на безопасности государства.