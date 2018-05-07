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Чиновника осудили за разглашение гостайны
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В Томске служащего осудили за разглашение государственной тайны 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Суд в Томской области приговорил служащего местного госучреждения к году лишения свободы условно за разглашение сведений, представляющих государственную тайну, сообщает УФСБ по региону.
"Приговором Томского областного суда госслужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК РФ (разглашение гостайны). С учетом рассмотрения дела в особом порядке ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в январе служащий передал составляющие гостайну сведения гражданам, не имеющим допуска. По оценке специалистов, разглашенная информация достоверна и является секретной. Обвиняемый раскаялся и полностью признал свою вину, отметили в УФСБ.
В ведомстве уточнили, что чиновник разгласил сведения, составляющие государственную тайну, но без признаков преступлений "государственная измена" и "шпионаж".
В УФСБ добавили, что уделяют особое внимание выявлению и пресечению фактов разглашения гостайны в научно-образовательной, топливно-энергетической и военно-промышленной сферах, где разглашение секретных сведений может критично сказаться на безопасности государства.
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