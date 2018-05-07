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Более 3 кг гашиша изъяли у жителя Балашихи
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Более 3 кг гашиша изъяли у жителя Балашихи 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
Подмосковные полицейские задержали 26-летнего жителя Балашихи, подозреваемого в хранении более 3 килограммов гашиша, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий возле одного из домов в микрорайоне Павлино оперативники остановили иномарку под управлением 26-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотических средств.
«В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства злоумышленника полицейскими обнаружено и изъято 29 брикетов с веществом коричневого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятое является гашишем общей массой более 3 килограммов», — сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу.
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